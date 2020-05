Organisaties willen duidelijkheid over kosten kapitaalverzekering

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Aanbieders van kapitaalverzekeringen zouden consumenten volledig moeten informeren over alle kosten die worden ingehouden gedurende de looptijd. Dat vinden de Consumentenbond, stichting ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces die daarom een wetswijziging willen. Om dat te bereiken zijn ze een burgerinitiatief begonnen.

De initiatiefnemers vinden dat klanten pas een goed geïnformeerde keuze kunnen maken om een product af te sluiten, aan te passen of te behouden als er duidelijkheid is over de kosten. Dat dit bij kapitaalverzekeringen niet gebeurt, noemt directeur Stef Smit van ConsumentenClaim "onaanvaardbaar en niet van deze tijd".

De vier partijen werken al jarenlang samen om gerechtigheid te krijgen voor slachtoffers van woekerpolissen. Dit waren beleggingsverzekeringen waarbij de beheerkosten onduidelijk waren. Klanten werden daarbij soms verrast dat de kosten zorgden voor een afname van de waarde van hun verzekering.

Behalve beleggingsverzekeringen vallen ook levensverzekeringen onder kapitaalverzekeringen. Daarnaast sparen mensen via deze producten voor aanvullend pensioen of bijvoorbeeld om kapitaal op te bouwen voor een huis.

Om de wet op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig.