Duitse consumenten iets minder pessimistisch

'Duitsers reizen binnenkort makkelijker binnen Europa'



Duitsland wil de reiswaarschuwing naar 31 Europese landen vanaf 15 juni opheffen als de ontwikkeling van de coronapandemie dat toelaat, meldt persbureau DPA. Naast alle andere EU-landen geldt dit voor Groot-Brittannië en de vier niet-EU-Schengenlanden IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Mogelijk wordt er morgen over besloten.



In een document van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de "herleving van het toerisme belangrijk is voor reizigers en de Duitse reisindustrie, net als voor economische stabiliteit in de betreffende landen".