Russische prognose stut olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 2.438 | Onderwerpen: Rusland

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen dinsdag omhoog na een voorspelling van Rusland dat vraag en aanbod van olie nog deze zomer in balans kan komen. Dit nadat grote olieproducerende landen eerder een akkoord bereikten over een verlaging van de productie om de overvloed van olie te verminderen.

Rusland beloofde eerder het dagelijkse aanbod van olie te verminderen als onderdeel van afspraken met landen van oliekartel OPEC en bondgenoten (OPEC+) om de prijzen te stutten. De alliantie is goed voor een dagelijkse productieverlaging van 10 miljoen vaten. De Russische minister van Energie Alexander Novak zei dat de kraan nog steviger is dichtgedraaid dan de landen overeen zijn gekomen.

De olieprijs is deze maand met ongeveer 80 procent gestegen nadat lockdownmaatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen werden versoepeld. Dat zorgde voor een grotere vraag naar olie. Kenners van de International Energy Agency voorspelden een korte dip van de vraag naar olie, waarna deze weer zal aantrekken tot het pre-crisis niveau.

De wereld verbruikte vorig jaar gemiddeld bijna 100 miljoen vaten olie per dag. Volgens sommige kenners binnen de energiesector is daarmee de piek bereikt, omdat de coronacrisis zorgt voor veranderingen in levensstijl zoals meer thuiswerken en minder reizen.

Een vat Amerikaanse olie werd dinsdagochtend bijna 3,3 procent duurder op 34,36 dollar per vat. Brentolie kostte een kleine 2 procent meer, op 36,23 dollar per vat.