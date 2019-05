Trump: nog geen handelsdeal met Japan

Want ???

Onderzoek Mueller na dik 2 jaar: no collusion nothing.

Iets met belastingaangiftes ver voor dat hij President werd(tja, de Democraten moeten wat) no way.

William Barr gaat nu eindelijk diegenen aanpakken die dit onderzoek hebben opgetuigd toen er sprake was dat Trump zich kandidaat stelde.

En ja, Obama / Hillary dus ism FBI, the deep state.

Het zal als een boomerang op de Democraten terugslaan en terecht.

En ja, er komen nog 4 lange jaren bij in 2020.

Ze hebben zijn uitverkiezing nog steeds niet verwerkt, ze hebben hem onderschat en ze zijn als de dood voor de zo goed als zekere verlenging van zijn 1e termijn.

Ze zoeken nu van alles om impeaching mogelijk te maken terwijl Trump het land er bovenop helpt.

Zijn overwinning zal door al het gedram en tegenwerking van de Dems nog groter zijn dan in 2016.

Steeds meer Amerikanen hebben hun buik vol van Pelosi en haar volgelingen.

Men is het zat.

Grote groepen Blacks en Hispanics hebben zich ook bij Trump gemeld.

Open uw ogen en zie de waarheid.



#MAGA