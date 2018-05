'Constructieve gesprekken over top Trump-Kim'

Praten is altijd beter dan bommen gooien,het lijkt er op dat ze allebei behoorlijk wat aggressief gas terugnemen,dat is altijd winst( ook op de beurs).

De ing beleggings barometer staat op mooi weer,bijna alle beleggers,hopen de komende tijd weer vooruit te boeren.

Van de week deed ik daar helaas weer niet aan mee,de 2 nieuwe toppers,asmi en abn groeiden beiden als een koeiestaart,naar beneden,toch hoop ook ik,stevig vooruit te gaan boeren,abn krijgt volgens mij een goede,deskundige topper,daar komt bij dat de rente toch steeds duidelijker,omhoog wil,al schijnt de lagere olieprijs hier niet aan mee te willen werken.

Komende week krijgen we in ieder geval al een leuk dividend en als de bankbarometer goed blijft staan,is dat nog maar goed de helft,dan komt in augustus nog een heel leuk interimdividend,positief is ook,dat de europese bankbuffers voor de nederlandse situatie goed uitpakken.

Ook asmi komt met dividend,0,80€,niet veel voor zo'n duur aandeel,maar ik verwacht,dat er maandag,op de aandeelhoudersvergadering meer nieuws komt over het super dividend,van 4€,dat er aan moet komen,als het goed is.

Helaas is dat nu nog niet te zien,aan de koers,van de beide Astatus aandelen ,ze gaan beiden,meer dan 6% dividend uitkeren,dat wil ik alvast gaan inkasseren,als dan ook de koers nog eens stevig gaat plussen,word het met beiden dikke pret!!

Vandaag mijn groentetuin verder schoon maken,morgen echte superwaardevolle eeuwige rijkdom,bijtanken!

Maandag kijken of ik nog iets zwaarder in mijn dividendjongens ga stappen,Sjaloom!!!