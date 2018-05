Gepubliceerd op | Views: 423 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN) - Amerika heeft ,,zeer constructieve gesprekken'' met Noord-Korea over het toch door laten gaan van de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump twitterde dat zaterdagochtend.

Eerder liet Trump al weten dat hij niet uitsloot dat de topontmoeting toch plaats zal vinden. In de tweet zegt Trump dat als de top plaatsvindt, dat ,,waarschijnlijk'' zoals eerder al was afgesproken op 12 juni in Singapore zal zijn. Als het nodig is, zal de ontmoeting worden verlengd.

Trump had de ontmoeting met Kim eerder afgezegd. Hij beklaagde zich toen over de ,,enorme woede en open vijandigheid'' uit de hoek van Pyongyang.