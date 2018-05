'Vertrouwen beleggers weer in de lift'

Gepubliceerd op | Views: 119

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse beleggers neemt weer toe. In maart en april werden beleggers nog somberder, maar het vertrouwen over de staat van de economie en de prestaties van beleggingsportefeuilles zorgen nu voor toenemend optimisme, zo meldt ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

De graadmeter kwam in mei uit op 144. Dat was een maand eerder nog 135. Ruim de helft van de beleggers verwacht dat de AEX de komende drie maanden verder gaat stijgen en verwacht dat ook de eigen beleggingsportefeuille in waarde zal toenemen.

Verder valt volgens ING op dat de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG op 25 mei ervoor zorgt dat de beleggers hun geld ,,bewuster" investeren. Bijna een kwart van de beleggers geeft aan niet meer te beleggen in bedrijven die data verzamelen. Een op de tien beleggers ziet juist potentie in deze bedrijven en verwacht er in de toekomst meer in te beleggen.