Meer omzet voor Mattel

EL SEGUNDO (AFN) - Speelgoedfabrikant Mattel heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en zag de omzet iets groeien. Het bedrijf achter onder meer Barbie, Fisher Price en de auto's van Hot Wheels stond de afgelopen tijd flink in de schijnwerpers, na het bankroet van zijn grote klant Toys 'R' Us en het vertrek van topvrouw Margo Georgiadis.

De omzetverwachtingen waren al wat verlaagd door marktkenners, maar Mattel deed het beter dan verwacht. De opbrengsten kwamen uit op bijna 738 miljoen dollar waar de kenners rekenden op bijna 695 miljoen dollar. De gebeurtenissen rondom Toys 'R' Us blijven ook voor de komende tijd ,,een uitdaging'', zo stond in een verklaring.

Zeer recent vertrok Mattel-topvrouw Margo Georgiadis om topvrouw te worden bij Ancestry, een bedrijf dat zich bezighoudt met dna-onderzoek en stambomen. Ynon Kreiz, die sinds vorig jaar in het bestuur zat bij de Barbie-maker, volgde haar op.