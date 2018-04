RoodMicrotec in clinch met debiteur

Gepubliceerd op | Views: 130

ZWOLLE (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec ligt in de clinch met een debiteur. Het bedrijf stapt naar de rechter vanwege een geschil over het al dan niet nakomen van afspraken. RoodMicrotec maakte bekend alvast een voorziening van 130.000 euro, het bedrag van de vordering, in de balans op te nemen.

De debiteur beroept zich op verrekening wegens schadevergoeding. Daar is het bedrijf het niet mee eens. Wanneer de zaak dient, werd niet bekendgemaakt.