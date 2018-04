Heineken stelt nieuwe topman Azië aan

Gepubliceerd op | Views: 125 | Onderwerpen: Azië, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft Dolf van den Brink aangesteld als de nieuwe president voor de regio Asia Pacific. Hij volgt in die hoedanigheid Frans Eusman op die als uitvoerend bestuurder van de brouwer zich bezig gaat houden met wereldwijde controle-activiteiten (Global Audit).

Van den Brink krijgt per 1 oktober de leiding over Heineken in Azië in handen. Hij komt over van Heineken in Mexico. Eerder werkte hij voor de brouwer in de Verenigde Staten en in Congo. Van den Brink trad in 1998 in dienst bij Heineken.