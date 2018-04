Cijfers Facebook vallen goed op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 501

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers reageerden op een grote stroom aan bedrijfsresultaten. De cijfers van techreus Facebook vielen daarbij in goede aarde. Verder gaven ook autobedrijven GM, Fiat Chrysler en Ford, techbedrijven Qualcomm en eBay en farmaceuten als Shire, Bristol-Myers Squibb en AbbVie inzage in de resultaten.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 24.144 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2650 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 7078 punten.

Facebook, dat de laatste tijd gebukt gaat onder een privacyschandaal, zag zijn beurswaarde ruim 9 procent stijgen. Het bedrijf voegde in de eerste drie maanden van het jaar weer meer gebruikers toe. De omzet ging met de helft omhoog en de winst pakte zelfs twee derde hoger uit. De voorbije periode werd voor Facebook gekenmerkt door wereldwijde ophef over de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers die via data-analysebureau Cambridge Analytica bij derden terechtkwamen. Topman Mark Zuckerberg ging herhaaldelijk door het stof en beloofde beterschap.