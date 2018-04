'Wall Street begint hoger bij cijfervloed'

Gepubliceerd op | Views: 405

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een hogere opening. Met name technologiebedrijven staan voor een koersstijging, gedragen door Facebook dat donderdag nabeurs cijfers bekendmaakte. Beleggers hadden veel andere bedrijfscijfers te verwerken, onder meer van autobedrijven GM, Fiat Chrysler en Ford, techbedrijven Qualcomm en eBay en farmaceuten als Shire, Bristol-Myers Squibb en AbbVie.

Verder kijken beleggers naar Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank (ECB) besloot de rente niet te verhogen. Ook wordt de opkoopregeling voor obligaties niet aangepast. ECB-president Mario Draghi komt nog voor de openingsbel met een toelichting.

Facebook voegde in de afgelopen drie maanden weer meer gebruikers toe ondanks de privacyschandalen waar het bedrijf onder gebukt gaat. De omzet ging met de helft omhoog en de winst pakte zelfs twee derde hoger uit.

eBay

Marktplaats-moeder eBay gaf veel geld uit aan het binnenhalen van nieuwe klanten en dat drukte de winst aanzienlijk. De omzet steeg wel. Betalingsdienst PayPal, ooit onderdeel van eBay, kreeg meer transacties te verwerken en dat leidde tot een hogere winst. Ook creditcardmaatschappij Visa voerde de winst op door meer betalingen en verhoogde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar.

Chipmaker Qualcomm verhoogde de omzet, maar had wel een lagere winst. Branchegenoot AMD was weer winstgevend en verhoogde de omzet met 40 procent. Analisten zien dat als teken dat AMD marktaandeel terugwint op zijn grote concurrent Intel.

Ford

Automaker Ford kondigde verdere kostenbesparingen aan, onder meer door minder verschillende modellen te verkopen in de VS. Een belastingbate compenseerde de hogere kosten in het eerste kwartaal. Ook Fiat Chrysler profiteerde van de belastingverlaging in de VS, maar had dan weer last van wisselkoerseffecten. Een reorganisatie bij de Zuid-Koreaanse tak van General Motors drukte zwaar op de winst die mede daardoor flink lager uitviel. De verkopen in China waren wel hoger dan ooit.

AT&T maakte minder winst, onder meer door de concurrentiestrijd met andere telecombedrijven. Pakketbezorger UPS kon niet optimaal profiteren van de explosieve groei in de bezorging van pakketjes en groeide minder hard dan beleggers hadden gehoopt. De winstmarge op de Amerikaanse markt staat onder druk.

Shire

Farmaceut Shire, dat in principe akkoord is met een overname door het Japanse Takeda, voerde de omzet en winst op. Branchegenoot AbbVie deed dat, leunend op zijn reumamiddel Humira, ook en verhoogde zijn winstverwachting opnieuw. Bristol-Myers Squibb haalde iets minder winst, maar voerde de omzet wel op en verhoogde de prognoses voor het hele jaar.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines stelde de verwachtingen juist naar beneden bij als gevolg van stijgende brandstofkosten. Ook in het eerste kwartaal was er al minder winst. Branchegenoot Southwest Airlines heeft te kampen met minder boekingen na een incident waarbij een passagier bijna uit een vliegtuig werd gezogen.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,3 procent hoger op 24.083.83 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2639,40 punten, maar technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 7003,78 punten.