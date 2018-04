American Airlines verlaagt winstverwachting

Gepubliceerd op | Views: 204 | Onderwerpen: luchtvaart

FORT WORTH (AFN/BLOOMBERG) - American Airlines stelt zijn winstverwachting voor heel 2018 naar beneden bij vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat meldde de luchtvaartmaatschappij bij bekendmaking van cijfers over het eerste kwartaal.

De winst per aandeel wordt nu geraamd op 5 tot 6 dollar. Dat is een verlaging van 50 cent ten opzichte van de voorgaande prognose. In het eerste kwartaal hadden de gestegen brandstofprijzen al een negatief effect op de winstgevendheid. De nettowinst zakte naar 186 miljoen dollar, van 340 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg met bijna 6 procent tot 10,4 miljard dollar, dankzij een sterkere vraag naar luchtvervoer.

Branchegenoot Southwest Airlines kwam ook met cijfers. Daarbij waarschuwde Southwest dat de boekingen onder druk zijn komen te staan door het recente dodelijke ongeval. Bij een vliegtuig van Southwest brak tijdens een vlucht een turbineblad af. Door het rondvliegende metaal sneuvelde een raam. Een vrouw overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. Het toestel werd veilig aan de grond gezet.