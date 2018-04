Stabiele omzet voor bottelaar Coca-Cola

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: levensmiddelen

LONDEN (AFN) - Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft de omzet in het eerste kwartaal zien stabiliseren ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat bleek donderdag uit een handelsbericht van het mede in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van cola-bottelaars.

De omzet van de Nederlandse afdeling steeg, maar die groei werd te niet gedaan door een omzetdaling in andere Europese landen. Daardoor bleef de omzet in totaal net als vorig jaar steken op 2,4 miljard euro. CCEP schreef afgelopen drie maanden 14,5 procent minder gerapporteerde operationele winst in de boeken dan vorig jaar. De winst van de bottelaars kwam uit op 187 miljoen euro.

CCEP verwacht voor 2018 een kleine omzetgroei en een stijging van de operationele winst met 6 procent.