ECB schuift besluit steunbeleid voor zich uit

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog geen besluit genomen over wat er gaat gebeuren met zijn omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier. Voorlopig houden de beleidsmakers in Frankfurt de rentetarieven in de eurozone tevens onveranderd op hun historisch lage niveaus.

De ECB pompt via het opkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van het eurogebied. Inmiddels lijkt dit stimuleringsbeleid wel zijn langste tijd te hebben gehad, omdat het eurogebied zijn crisisjaren volgens deskundigen nu toch wel te boven is.

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen. Onlangs gingen er al geruchten dat de ECB hier pas in de zomer meer duidelijkheid over gaat geven. De kenners hadden dus op voorhand al op weinig vuurwerk gerekend voor dit rentebesluit van april.

Renteverhoging

Aan een renteverhoging wil de ECB voorlopig helemaal nog niet denken. Dat ligt nog ver voorbij de horizon van het opkoopprogramma, staat in het nieuwe rentebesluit. De herfinancieringsrente staat nu nog altijd op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

ECB-president Mario Draghi geeft later in de middag nog een toelichting. Beleggers zullen dan ook erg letten op opmerkingen van de centralebankhoofd over de ontwikkeling van de economie en de inflatie in het eurogebied. Dat kan immers van invloed zijn op beslissingen over het stimuleringsbeleid.