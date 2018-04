Handrem op groei pakketbezorger UPS in VS

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Verenigde Staten

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS groeit minder hard dan gehoopt in zijn thuismarkt. De pakketmarkt vertoont explosieve groei doordat steeds meer online wordt gewinkeld, maar UPS slaagt er niet geheel in daar de vruchten van te plukken.

In de VS bleef de groei in het eerste kwartaal steken op iets meer dan 7 procent, naar 10,2 miljard dollar. De winstmarge in de VS staat onder druk, wat aantoont dat UPS moeite heeft de kosten voor bezorgingen op het gewenste peil te krijgen. De operationele winst liep iets terug van 950 miljoen dollar naar 756 miljoen dollar. Volgens het bedrijf kwam dat verder onder meer door slecht winterweer, en pensioenuitgaven.

De totale opbrengsten van het bedrijf stegen met dubbele cijfers (10 procent) tot ruim 17 miljard dollar. De nettowinst steeg met 15 procent tot 1,3 miljard dollar.