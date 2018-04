'Rome verlengt deadline voor Alitalia-deal'

Gepubliceerd op | Views: 298

ROME (AFN) - De Italiaanse overheid heeft de deadline voor de verkoop van luchtvaartmaatschappij Alitalia verlengd met een half jaar, tot eind oktober. Dat werd donderdag bekendgemaakt. De conclusies van het verkoopproces werden voor eind april voorzien.

Alitalia werd begin mei vorig jaar onder curatele gesteld. Het personeel had een plan om kosten te besparen afgewezen, waarna aandeelhouder Etihad Airways besloot geen geld meer in de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij te steken. De overheid houdt het concern overeind met overbruggingskredieten en heeft de onderneming in de etalage gezet.

Drie partijen hebben op het bedrijf geboden. Budgetmaatschappij easyJet heeft als enige aangegeven mee te hebben geboden. Dat zou volgens bronnen samen met onder meer Air France-KLM zijn gebeurd, maar de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft dat tegengesproken. Ook Lufthansa zou interesse hebben in de Italiaanse branchegenoot.