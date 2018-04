Belaagd Shire ziet omzet en winst stijgen

Gepubliceerd op | Views: 333

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Shire zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 5 procent stijgen. De nettowinst steeg eveneens. Dat blijkt uit een handelsbericht van het Iers-Amerikaanse bedrijf dat in de belangstelling staat van zijn Japanse concurrent Takeda.

De groei van Shire werd gedreven door nieuwe producten, internationale expansie en meer opbrengsten uit producten tegen zeldzame ziektes. De omzet kwam uit op 3,8 miljard dollar. In de eerste periode van vorig jaar was dat nog 3,6 miljard dollar. De nettowinst ging van 375 miljoen dollar naar 550 miljoen dollar.

Shire liet woensdag weten dat het in principe akkoord gaat met een overname door Takeda voor omgerekend bijna 53 miljard euro.

Branchegenoot

Over branchegenoot Bristol-Myers Squibb gingen onlangs ook al overnamegeruchten. Onder meer Roche en Novartis zouden wel geïnteresseerd zijn. De speculaties zijn ingegeven door zorgen van analisten dat Bristol-Myers Squibb achterop aan het raken is in de race om de nieuwe generatie kankermedicijnen, waardoor het bedrijf een makkelijke overnameprooi zou zijn.

Bristol-Myers Squibb wist afgelopen kwartaal zijn omzet evenwel met 5 procent op te voeren tot 5,2 miljard dollar. Bij kankermedicijn Opdivo gingen de verkopen zelfs met een derde omhoog. Dat was beter dan de kenners in doorsnee hadden verwacht. Ook heeft het bedrijf zijn financiële prognoses voor hele boekjaar wat verhoogd. Onder de streep bleef met 1,5 miljard dollar wel iets minder winst over dan een jaar terug.

De cijfers van AbbVie maakte de Amerikaanse 'farmaciedag' compleet. AbbVie profiteerde nog altijd van zijn reumamiddel Humira en zag zijn omzet stijgen met meer dan een vijfde tot bijna 8 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde zijn nettowinst van 1,7 miljard tot 2,8 miljard dollar en verhoogde zijn winstverwachting voor de tweede keer dit jaar.