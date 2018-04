'Verwachting Besi stelt teleur'

Gepubliceerd op | Views: 2.378

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel BE Semiconductor Industries (Besi) stond donderdag flink onder druk op Beursplein 5. De verwachting die de toeleverancier aan de chipindustrie gaf stelde teleur, aldus analisten.

Voor het lopende kwartaal voorziet Besi een omzetgroei van 10 tot 15 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal. De opbrengsten in de eerste jaar helft zullen 17 procent hoger zijn dan in de eerste zes maanden van 2017. Besi rapporteerde over het eerste kwartaal een omzet van 154,9 miljoen euro. Dat is 1,1 procent meer dan in het vierde kwartaal en ruim 40 procent meer dan een jaar eerder.

Kepler Cheuvreux (hold) noemde de cijfers over het eerste kwartaal wel in lijn met de verwachtingen. Ook de orderinstroom was goeddeels zoals voorzien. Analisten van Bank Degroof Petercam verlaagden het advies op het aandeel naar hold van buy.

Het aandeel Besi stond omstreeks 10.55 uur 11,2 procent lager op 67,05 euro.