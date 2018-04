'Goede cijfers Ordina, maar grillige groei'

Gepubliceerd op | Views: 127

AMSTERDAM (AFN) - Automatiseerder Ordina heeft het in het eerste kwartaal goed gedaan. De productiviteit nam toe, viel analisten van ING op, en dat uitte zich in een fors hogere aangepaste brutowinst (ebitda) dan de specialisten hadden verwacht.

De omzetgroei was in België sterk, maar in Nederland wat zachter, wat de ING-marktvorsers enigszins voorzichtig maakt. Ze wijzen erop dat die onderliggende groei nog wat grillig is.

ING hanteert een hold-advies voor Ordina met een koersdoel van 1,80 euro. Het aandeel Ordina stond donderdag rond 09.50 uur 2,4 procent hoger op 1,83 euro.