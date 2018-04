Barclays in het rood door miljardenschikking

Gepubliceerd op | Views: 232

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse bank Barclays is in het eerste kwartaal diep in het rood gedoken, vooral door een miljardenschikking in een zaak over rommelhypotheken in de Verenigde Staten. Daarnaast werden de resultaten gedrukt doordat er honderden miljoen ponden opzij gezet moesten worden voor het compenseren van klanten die verzekeringsproducten aangesmeerd kregen die ze niet nodig hadden.

Het verlies kwam uit op 764 miljoen Britse pond (875 miljoen euro), tegen een winst van 190 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder. De juridische kosten en compensatiebedragen buiten beschouwing gelaten, kwam de onderliggende winst uit op 1,7 miljard pond. Dat is boven de verwachtingen van analisten. Die winst werd vooral gestuwd door hogere inkomsten uit het zakenbankieren.

Barclays kreeg eerder dit jaar een extra aanklacht wegens fraude aan de broek in verband met een omstreden investeringsronde in 2008 waarbij de Britse bank in zee ging met nieuwe geldschieters uit het Midden-Oosten. Daar bovenop kreeg topman Jes Staley vorige maand een boete van Britse toezichthouders in een klokkenluiderszaak. Eerder werd al bekend dat hij flink de fout in was gegaan bij de afhandeling van een anonieme klacht van een werknemer.