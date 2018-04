HeadFirst groeit ook op eigen kracht

Gepubliceerd op | Views: 364

HOOFDDORP (AFN) - HeadFirst Source Group is het afgelopen jaar stevig gegroeid. In het eerste volledige jaar na de inlijving van Source werd ook op eigen kracht vooruitgang geboekt. De autonome omzetgroei ten opzichte van een jaar eerder kwam uit op bijna 10 procent en was te danken aan het winnen aan enkele tenders en aanbestedingen.

De totale groei van de arbeidsbemiddelaar, die dus voor het grootste deel kwam door de inlijving van Source, was 160 procent. Daarmee kwamen de opbrengsten uit op bijna 500 miljoen euro. Dat is ruim boven de eigen doelstelling van 450 miljoen euro.

Het operationele bedrijfsresultaat (ebitda) ging van 1,4 miljoen naar 6,9 miljoen euro. De winst per aandeel steeg van 0,07 naar 0,34 euro. Het bedrijf rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 8 procent tot circa 530 miljoen euro. De ebitda zal met 8 tot 10 procent toenemen tot zo'n 7,5 miljoen euro.