Shell profiteert van hogere olie- en gasprijs

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten in de boeken gezet, vooral dankzij de gestegen olie- en gasprijzen. Dat liet de Brits-Nederlandse olie- en gasgigant donderdag weten.

De winst van Shell bedroeg 5,3 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. Dat is de hoogste winst voor Shell sinds 2014, toen de olieprijs nog rond de 100 dollar per vat bewoog. Die beweegt momenteel rond de 70 dollar per vat. In het eerste kwartaal van 2017 was de ccs-winst 3,75 miljard dollar. De totale omzet klom naar ruim 91 miljard dollar, van 73,3 miljard dollar een jaar eerder.

Shell profiteerde van betere prestaties bij de divisies Integrated Gas en Upstream. Bij Integrated Gas, waaronder bijvoorbeeld de LNG-activiteiten vallen, verdubbelde de winst tot 2,4 miljard dollar door hogere gasprijzen en verkopen. Bij Upstream, voor exploratie en winning van olie, werd een winst behaald van bijna 1,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 540 miljoen dollar.

Downstream

Voor Downstream, het onderdeel van Shell voor raffinage, verkoop van olieproducten en chemie, gingen de zaken wat minder. Daar stond een winst van 1,7 miljard dollar, tegen bijna 2,5 miljard dollar een jaar daarvoor.

De totale productie van olie en gas ging op jaarbasis met 2 procent omhoog tot het equivalent van meer dan 3,8 miljoen vaten per dag. De kasstroom uit operationele activiteiten kwam uit op 9,4 miljard dollar, tegen 9,5 miljard dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar. Shell gaf aan goede vooruitgang te boeken met zijn desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar.

Winsten

,,De sterke winsten van Shell in het eerste kwartaal werden gestut door de hogere olie- en gasprijzen, aanhoudende groei, zeer goede prestaties bij Integrated Gas en verbeterde winstgevendheid bij Upstream'', aldus topman Ben van Beurden in een toelichting op de cijfers.

Shell meldde verder dat het zijn investering in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volledig afschrijft vanwege het kabinetsbesluit om de Groningse gaswinning in 2030 helemaal te stoppen. Het gaat om een afboeking van 244 miljoen dollar. De NAM is een samenwerkingsverband tussen Shell en ExxonMobil.