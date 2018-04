'Beurshandel in teken resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 793

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs lijkt donderdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine koersuitslagen beginnen. Op het Damrak maken beleggers zich op voor een zeer drukke cijferdag met resultaten van onder meer Shell, KPN, Galapagos, Fugro, Besi, Corbion en Philips Lighting. Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Olie- en gasconcern Shell boekte in het eerste kwartaal een geschoonde winst op basis van geschatte actuele kosten (CCS-winst ex-items) van 5,3 miljard dollar. De omzet bedroeg 89,2 miljard dollar. Het bedrijf keert een dividend uit van 0,47 dollar per aandeel.

KPN wist in de eerste drie maanden van het jaar meer winst te behalen op een lagere omzet. Het telecomconcern kampt al langer met hevige concurrentie in een krimpende sector, maar wist de kosten te drukken.

Omzet

Philips Lighting boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst. Dat wijt de voormalige verlichtingstak van Philips vooral aan zwakke prestaties van de Home-divisie, de afdeling waar onder meer de slimme Hue-lampen onder vallen. De andere drie divisies verhoogden juist hun operationele winstgevendheid.

Biotechnoloog Galapagos heeft de omzet in het eerste kwartaal zien groeien. Operationeel nam het verlies flink toe, onder meer door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en toegenomen uitgaven aan onder meer administratie, verkoop en marketing. Galapagos had aan het einde van het eerste kwartaal een kaspositie van 1,1 miljard euro.

Vraag

BE Semiconductor Industries (Besi) wist ook afgelopen kwartaal te profiteren van een aanhoudend sterke vraag naar zijn apparatuur en diensten vanuit de chipindustrie. Ten opzichte van een jaar geleden was sprake van een stevige winst- en omzetgroei. Op kwartaalbasis gingen de opbrengsten ook omhoog, maar viel de winst lager uit.

Bodemonderzoeker Fugro zag in het eerste kwartaal de autonome omzet met 3,3 procent stijgen. Het is voor het eerst in twaalf kwartalen dat Fugro hier groei ziet. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar.

Corbion

Ook biochemiebedrijf Corbion, optiekketen GrandVision, dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories, trustkantoor Intertrust, detacheerder DPA en automatiseerder Ordina kwamen met cijfers.

De Europese beurzen sloten woensdag met verlies. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 551,73 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 781,25 punten. Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1 procent. De meeste beurzen in New York wisten na een grillige handelssessie licht hoger te eindigen.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,2176 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 68,37 dollar. Brentolie klom 0,6 procent tot 74,44 dollar per vat.