Orange zet goed resultaat van vorig jaar door

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Telecomconcern Orange weet de goede resultaten van afgelopen jaar door te zetten. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de winst met 3,8 procent. Dat maakte het Franse concern woensdag bekend in een handelsbericht.

Met name op thuismarkt Frankrijk deed Orange het wederom goed. Het bedrijf profiteerde onder meer van het herstel van het consumentenvertrouwen en het toegenomen gebruik van apps daar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg naar 2,6 miljard euro. In februari maakte het bedrijf de eerste jaaromzetgroei in acht jaar bekend. De groei zette door in het eerste kwartaal van 2018. Met 10,1 miljard euro lagen de opbrengsten 2 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Orange verwacht dat het bedrijfsresultaat in 2018 en de twee jaar daarna versneld zal blijven stijgen.