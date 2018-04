Gepubliceerd op | Views: 232

AMSTERDAM (AFN) - DPA Group heeft in het eerste kwartaal flink meer omzet in de boeken gezet dan vorig jaar. De detacheerder had meer eigen werknemers in dienst die vaker konden worden ingezet bij klanten. Ook de nettowinst van DPA steeg op jaarbasis.

De totale opbrengsten in de eerste drie maanden van dit jaar bedroegen 39,8 miljoen euro, 28 procent meer dan een jaar eerder. Dat is mede te danken aan een overname van een branchegenoot vorig jaar. Ook op eigen kracht steeg de omzet van DPA, met 21 procent op jaarbasis. Het nettoresultaat bedroeg 1,8 miljoen euro, tegen 1,1 miljoen euro een jaar eerder.

Het aantal mensen in loondienst bij DPA is met bijna een derde toegenomen op jaarbasis, tot een totaal van 1422 fulltime banen. De extra opbrengsten stegen daardoor met circa 31 procent. Op autonome basis nam het aantal eigen werknemers met een kwart toe. Een tiende van de mensen die via DPA emplooi vinden, is als zelfstandige werkzaam.

DPA voegde de afgelopen periode verschillende afdelingen samen in zeven clusters voor kostenvoordelen. De dienstverlener stak ook geld in nieuw personeel voor werving en accountmanagement. Topman Eric de Winter noemt het ,,mooi om te zien'' dat die investeringen zich nu vertalen in omzet- en winststijging.