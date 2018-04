Meer winst op lagere omzet voor Intertrust

Gepubliceerd op | Views: 204

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft in het eerste kwartaal minder omzet in de boeken gezet. Vooral op de Kaaimaneilanden gingen de opbrengsten omlaag, na een sterk vierde kwartaal van vorig jaar. Intertrust voerde zijn winst wel op en herhaalde verder zijn eerder uitgesproken financiële verwachting voor heel 2018.

De omzet zakten met 1,3 procent op jaarbasis naar 120,1 miljoen euro. Onderliggend was wel sprake van een plus met 2,6 procent. Onder de streep hield Intertrust 22 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 20,8 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar.

Topvrouw Stephanie Miller is over de gehele linie toch tevreden met de ontwikkeling van de omzet. In Nederland, goed voor een kwart van de opbrengsten, bleef die min of meer constant en in Luxemburg gingen de opbrengsten juist flink omhoog. Ook wijst Miller op de volgens haar goede ebita-marge in het afgelopen kwartaal.