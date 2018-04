Zwak eerste kwartaal Philips Lighting

Gepubliceerd op | Views: 458

AMSTERDAM (AFN) - Philips Lighting heeft in de afgelopen periode minder omzet en winst geboekt. Dat wijt de voormalige verlichtingstak van Philips vooral aan zwakke prestaties van de Home-divisie, de afdeling waar onder meer de slimme Hue-lampen onder vallen. De andere drie divisies verhoogden juist hun operationele winstgevendheid. Ook begonnen kostenbesparingen vruchten af te werpen.

De totale omzet van Lighting kwam uit op 1,5 miljard euro. Dat was ruim 11 procent minder dan vorig jaar, maar gecorrigeerd voor onder meer valutaverschillen was de afname 3,5 procent. De onderneming had al eerder aangegeven dat het eerste kwartaal van het jaar minder zou zijn.

De Home-afdeling deed het minder. Met name in de Verenigde Staten werden minder lampen voor in het huis verkocht en deed ook de slimme lamp Hue het niet goed. De vergelijkbare omzetgroei van LED-lampen bedroeg 5,6 procent. Die lampensoort is nu goed voor 68 procent van de totale omzet, een jaar geleden was dat nog 61 procent. Die draai naar LED-verlichting zet zich verder voort, verwacht Lighting.

Onder de streep hield het bedrijf 20 miljoen euro over, vorig jaar was dat nog 61 miljoen euro. Een kostenbesparingsprogramma leverde al een besparing van 13 procent van de aangepaste indirecte kosten op. Over heel 2018 verwacht Lighting meer kostenbesparingen. Ook gaat het bedrijf uit van een vergelijkbare omzetgroei over het hele jaar, gebaseerd op een sterke tweede helft van het jaar.