Hogere omzet GrandVision door overnames

HAARLEMMERMEER (AFN) - GrandVision zag de omzet in het eerste kwartaal door overnames groeien ten opzichte van vorig jaar. De winst daalde iets, maakte het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en EyeWish donderdag bekend in een handelsbericht.

De omzet van GrandVision steeg met 8 procent tot 913 miljoen euro. Verreweg het grootste deel van die omzetgroei kwam tot stand door de overnames van Tesco Opticians in het Verenigd Koninkrijk en Visilab in Zwitserland. De operationele winst daalde van 96 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2017 naar 87 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam wel met 1 procent toe.

Met name in Mexico, Rusland, Oost-Europa en Turkije deed GrandVision het goed. De zwakkere resultaten in Noord-Europa remden de groei. De overnames van Visilab en Tesco Opticians moeten in de rest van 2018 zorgen voor een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat van het moederbedrijf. Grandvision rekent voor de middellange termijn op een omzetgroei van jaarlijks 5 procent.