Nieuwe president-commissaris voor ForFarmers

LOCHEM (AFN) - ForFarmers benoemt Cees de Jong tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Jan Eggink op als president-commissaris, maakte het veevoederbedrijf bekend. De benoeming gaat donderdag in na de aandeelhoudersvergadering.

De Jong is momenteel topman van het biologisch-wetenschappelijke bedrijf Chr. Hansen uit Denemarken. Daar treedt hij per 31 mei af. De Jong is sinds vorig jaar lid van de raad van commissarissen van ForFarmers. Eggink stond sinds 2014 aan het hoofd van die toezichthoudende raad.