Corbion heeft last van zwakke dollar

AMSTERDAM (AFN) - Corbion had het eerste kwartaal last van de zwakkere dollar en duurdere grondstofprijzen. Maar het biochemiebedrijf slaagde er naar naar eigen zeggen toch in om een goede marge te handhaven. Daarbij wist Corbion de opbrengsten op eigen kracht wat op te voeren.

De totale omzet kwam uit op 213 miljoen euro. Dat was dik 7 procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar en volgens de onderneming vooral het gevolg van wisselkoerseffecten. Daar tegenover stond een autonome omzetgroei van 2,5 procent. Corbion zag onder meer een sterke toename bij de onderdelen Biochemicals en Innovations Platforms.

Topman Tjerk de Ruiter spreekt van ,,een continuering van het positieve momentum''. Hij stelt verder dat de groei op eigen kracht bij Ingredient Solutions zich nu weer binnen de tot doel gestelde bandbreedte bevindt. De Ruiter ziet ook verbeteringen in de markt voor PLA-bioplastics. Dat is volgens hem bemoedigend voor de nieuwe PLA-fabriek, die volgens planning later dit jaar in gebruik wordt genomen. In die fabriek zit Corbion via een joint venture.

Het bedrijfsresultaat ging met meer dan een kwart omlaag, naar 30 miljoen euro. Corbion meldde verder nog wel wel een positieve eenmalige post van 0,7 miljoen euro samenhangend met de verkoop van grond in Italië. Het bedrijf herhaalde zijn eerder uitgesproken financiële verwachtingen voor het hele jaar.

Corbion wil specifiek voor het onderdeel Innovation Platforms later nog wel met een update voor de prognose komen, zodra het de overname van het aandeel van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven heeft afgerond. Dat gaat om SB Renewable Oils, dat zich richt op de productie van uit algen gewonnen ingrediënten. Die worden gebruikt in onder meer diervoeding.