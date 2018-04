Fugro verhoogt omzet op eigen kracht

Gepubliceerd op | Views: 1.210

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft in het eerste kwartaal de autonome omzet met 3,3 procent zien stijgen tot 350,4 miljoen euro. Het is voor het eerst in twaalf kwartalen dat Fugro hier groei ziet. Dat blijkt uit een handelsbericht van het bedrijf.

Volgens het bedrijf geeft de hogere onderliggende omzet aan dat de olie- en gasmarkt aan het stabiliseren is, na jaren van sterke krimp. Het orderboek voor de komende twaalf maanden groeide met 7,7 procent tot 963,6 miljoen euro. Als wisselkoerseffecten en desinvesteringen worden meegerekend was wel sprake van een daling van de omzet en orderportefeuille.

Met name bij de offshore-activiteiten gingen de zaken beter. De autonome omzet bij Marine steeg met ruim 14 procent. Bij de activiteiten op land daalden de inkomsten op vergelijkbare basis met 1,1 procent.

Verwachting

Voor heel 2018 herhaalde Fugro zijn verwachting dat de vergelijkbare omzet zal toenemen, met een verbeterde operationele marge en een positieve kasstroom uit operationele activiteiten.

Het is de laatste cijferpresentatie onder leiding van topman Paul van Riel. Van Riel wordt opgevolgd door de Noor Øystein Løseth die kwam van het Noorse olie- en gasconcern Statoil. Hij was in het verleden onder meer de topman van het Zweedse energieconcern Vattenfall en het Nederlandse Nuon.

Van Riel gaf aan dat er onder zijn leiding een nieuwe organisatiestructuur is neergezet, met een verminderde focus op de traditionele olie- en gasmarkt voor Fugro. Volgens Van Riel kan Fugro nu weer vooruit gaan bewegen en wordt met vertrouwen het stokje overgegeven aan Løseth.