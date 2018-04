'Speakermaker Sonos overweegt beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse technologiebedrijf Sonos, bekend van zijn draadloze speakers, overweegt een gang naar de beurs. De vertrouwelijke documenten daarvoor zijn ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder, aldus ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal. Een beursgang zou al in juni kunnen plaatsvinden.

Sonos wil met de stap miljoenen dollars ophalen en heeft een geschatte marktwaarde van 2,5 miljard dollar tot 3 miljard dollar. Het bedrijf ontstaat sinds 2002 en was destijds een van de eersten die zwaar inzette op draadloze speakers. Technologiegiganten Apple, Google en Amazon worden gezien als de concurrenten van Sonos op speakergebied.

Het indienen van vertrouwelijke documenten voor een beursgang is in de Verenigde Staten mogelijk voor bedrijven met een jaaromzet van minder dan een miljard dollar. Onder meer Snap en Twitter gingen Sonos voor.