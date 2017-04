Procter & Gamble ziet omzet licht dalen

Gepubliceerd op | Views: 36

CINCINNATI (AFN) - Was- en verzorgingsmiddelenreus Procter & Gamble (P&G) heeft zijn omzet vorig kwartaal licht zien dalen, vooral door negatieve wisselkoerseffecten. Dat maakte het moederbedrijf van merken als Gillette, Pantene, Ariel, Oral-B, Braun, Always en Pampers woensdag bekend.

P&G haalde in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 15,6 miljard dollar. Dat was 1 procent minder dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor wisselkoersen en overnames ontstond wel een plusje van 1 procent, dankzij groei in vier van de vijf sectoren waar het concern actief is. De nettowinst zakte met 8 procent naar 2,5 miljard dollar.

Bestuursvoorzitter David Taylor wees de enigszins tegenvallende ontwikkelingen behalve aan ongunstige valuta-ontwikkelingen aan de zwakke groei van de markt als geheel en de vele conflicten in de wereld.