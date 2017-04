Shell klaar met verkoop belang in Vivo Energy

Gepubliceerd op | Views: 270

DEN HAAG (AFN) - Shell heeft de verkoop van zijn belang van 20 procent in Vivo Energy afgerond. Dat maakte het olie- en gasconcern woensdag bekend.

Koper Vitol Africa heeft voor de deelneming 250 miljoen dollar overgemaakt aan Shell. De deal was in december al aangekondigd. De verkoop is in lijn met het voornemen van Shell om zich meer toe te leggen op raffinage en verkoop van olieproducten. Vitol verkrijgt het recht om de merknaam Shell in zestien Afrikaanse landen te gebruiken.