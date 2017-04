Santander profiteert van rust in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 60 | Onderwerpen: Brazilië

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Banco Santander heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van het herstel van de politieke stabiliteit in Brazilië. Daardoor zag de grootste bank van Spanje zijn winst in het Zuid-Amerikaanse land aanzienlijk oplopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Santander hield onder de streep in totaal 1,9 miljard euro over. Een jaar eerder ging het nog om 1,6 miljard euro. De winst in Brazilië, dat de grootste markt is van het financiële concern, kwam 77 procent hoger uit. De economie van het land en ook de koers van de Braziliaanse real zijn weer wat aangetrokken sinds de voormalige president Dilma Rousseff na een afzettingsprocedure het veld heeft geruimd.

Ook in Chili en Mexico ging het Santander voor de wind. De bank zag zijn rente-inkomsten concernbreed oplopen van 7,6 miljard tot 8,4 miljard euro. Santander is ook wat positiever geworden over zijn financiële vooruitzichten.