ViacomCBS en Discovery verliezen ruim kwart aan beurswaarde

NEW YORK (ANP) - Mediabedrijven ViacomCBS en Discovery zijn vrijdag fors omlaaggegaan op de aandelenbeurzen in New York. Beide concerns verloren ruim een kwart aan beurswaarde. Beleggers zijn erg sceptisch geworden over de langetermijnvooruitzichten voor de bedrijven te midden van de stevige concurrentie in het Amerikaanse medialandschap. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street gingen daarentegen met een aanzienlijke winst het weekend in.

De aandelen van ViacomCBS verloren eerder deze week ook al aan waarde, nadat het bedrijf had aangekondigd voor 3 miljard dollar aan nieuwe aandelen te zullen uitgeven. Inmiddels hebben ViacomCBS en Discovery allebei ook een adviesverlaging gekregen van deskundigen bij Wells Fargo.

Bij de fikse koersreactie speelt volgens analisten ook nog wat anders mee. Investeerders zouden rond de bedrijven meer op hun hoede zijn door de recente beursgekte van kleine beleggers die zich na overleg op internetplatforms op bepaalde aandelen stortten. Door die acties werd GameStop opeens wereldnieuws. De gameswinkelketen verloor vrijdag ongeveer 1,5 procent. Het bedrijf kwam eerder met teleurstellende resultaten en zei toen te overwegen meer aandelen uit te geven, om te profiteren van de eerder hard opgelopen koers.

Tesla

Beleggers reageerden op de laatste handelsdag van de week verder vooral op beloftes die president Joe Biden donderdag deed. Biden verhoogde onder meer het beoogde doel van de vaccinatiecampagne tegen corona. Daarnaast stelde de Federal Reserve banken vrij van dividendbeperkingen vanwege de coronacrisis. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 33.072,88 punten. De S&P 500 steeg 1,7 procent tot 3974,54 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 13.138,73 punten.

Autofabrikant Tesla ging dik 3 procent omlaag. De maker van elektrische auto's heeft meerdere keren de rechten van zijn werknemers geschonden, aldus de National Labor Relations Board, die er in de Verenigde Staten op toeziet dat werknemers kunnen opkomen voor hun arbeidersrechten.Tesla ging in de fout door een werknemer te ontslaan die zich ook actief inzette voor een vakbond. Daarnaast zou een opmerking van topman Elon Musk op Twitter over de gevolgen van werknemers als ze zich bij een vakbond aansluiten neerkomen op een dreigement.

WeWork

De aandacht ging ook uit naar de verhuurder van kantoorruimten WeWork. Dat bedrijf gaat via de achterdeur naar de beurs. WeWork fuseert met BowX Acquisition tot een zogeheten spac (special purpose acquisition company). Dat is een lege beurshuls die als doel heeft om in een bedrijf te investeren. BowX won meer dan 20 procent.

De euro was 1,1797 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd, gestuwd door de inmiddels dagenlange blokkade van het Suezkanaal, 3,9 procent duurder op 60,84 dollar. Brentolie klom 4,1 procent in prijs tot 64,49 dollar per vat.