Grote overname in kalversector kan voorlopig niet doorgaan

DEN HAAG (ANP) - Een grote overname in de Nederlandse kalversector kan voorlopig niet doorgaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er meer onderzoek nodig is naar de impact van de deal. Nederland heeft een belangrijke positie in de Europese kalfsvleesproductie en de overname door marktleider Van Drie Groep kan gevolgen hebben voor de hele kalfsvleesmarkt. De toezichthouder wil weten of er nog wel voldoende concurrentie over zou blijven.

De Van Drie Groep is met een jaaromzet van zo'n 2 miljard euro in de hele keten van de vleeskalversector actief. Van de inkoop van de kalveren, het voer, de kalverhouderij, de slachterij tot aan de verkoop van het kalfsvlees. Nu het kalverhandelaar Van Dam wil overnemen, zou dit de positie van melkveehouders kunnen raken, evenals die van concurrenten van de twee bedrijven. Ook sluit de mededingingswaakhond gevolgen voor de verkoop van gemeste kalveren aan slachterijen niet uit.

De overname was in december al aangekondigd. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is niet naar buiten gebracht. Als de Van Drie Groep de overname wil doorzetten en bij de ACM een vergunning aanvraagt, gaat de toezichthouder de gevolgen van deze overname verder onderzoeken.

Nederland is een grote speler in Europa als het gaat om kalfsvlees. Behalve kalveren uit Nederland, worden er ook kalveren uit andere delen van Europa geïmporteerd om hier gemest en geslacht te worden. Het overgrote deel van het kalfsvlees wordt weer geëxporteerd, met name binnen Europa.