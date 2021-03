Koolmees moet alternatief voor verzekering zzp'ers zoeken

quote: Joop Kroot schreef op 26 maart 2021 20:16:

Onuitvoerbaar? Dat verbaast me niets. Die opt out regeling is niets anders dan ordinaire risicoselectie door verzekeraars, waardoor de algemene regeling overblijft met de slechte risico's. Dat zogenaamde vangnet wordt daarmee niets anders dan een wassen neus omdat het financieel niet uit kan om de werkelijke risico's te dekken. Dat hebben de verzekeraars beter begrepen dan al die linkse onderhandelaars. Die hebben zich mooi laten beet nemen of waren sowieso niet uit op het belang van zelfstandigen. Maar goed, die zaten dan ook niet aan tafel natuurlijk.

Onuitvoerbaar? Dat verbaast me niets. Die opt out regeling is niets anders dan ordinaire risicoselectie door verzekeraars, waardoor de algemene regeling overblijft met de slechte risico's. Dat zogenaamde vangnet wordt daarmee niets anders dan een wassen neus omdat het financieel niet uit kan om de werkelijke risico's te dekken. Dat hebben de verzekeraars beter begrepen dan al die linkse onderhandelaars. Die hebben zich mooi laten beet nemen of waren sowieso niet uit op het belang van zelfstandigen. Maar goed, die zaten dan ook niet aan tafel natuurlijk.

Als men wakker was dan had de WAO nog wel bestaan. Dat die verdwenen is zegt iets over het giga risico dat het rijk niet wilde nemen. Ikzelf ben verzekerd, maar wel tegen een zo normale premie dat ik ieder jaar stukgebeld wordt door de verzekeraar om te verhogen. Ik ben verzekerd en daar ben ik klaar mee. Zit hier niet om de verzekeraars te helpen. Weet zeker dat als het zover is ze er alles aan zullen doen om niets uit te hoeven keren.