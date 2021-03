Schip blijft vastzitten in Suezkanaal, losmaken kan lang duren

Er ontstaan prive strandjes, naaktstranden, zwem sectoren, normaal gesproken schuift daar elke 7 minuten 200.000 ton staal voorbij.

De luchtkwaliteit is ook weer de winnaar, het kanaal was letterlijk de afvoerpijp van de open haard die op zware stookolie werd opgepookt.



De passage kosten gaan verdrievoudigen, de regels worden strakker, er gaat heel veel veranderen, veel ten goed ook!



De prijs van speelgoed zal gaan pieken terwijl Sinterklaas en z....e Piet nog niet in het land zijn of misschien wel nooit meer langskomen.



De Evergreen doet 16 meter diepgang(Google), die boot zit van voeren en van achteren ingeboord in de grond, het is inderdaad een "brug geworden", helaas kun je er niet onderdoor varen.



Boskalis kan de komende weken lekker uurtjes schrijven, de wekker loopt nu snel op.