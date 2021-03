'EU en VK zetten eerste stap naar afspraken over Londen City'

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben voor het eerst sinds de brexit een eerste stap gezet naar afspraken over de regels voor banken, verzekeraars en andere financiële diensten. Dat kan de Londense City, een cruciaal knooppunt in de financiële wereld, op termijn helpen om weer toegang te krijgen tot de interne markt van de EU.

Bij het vertrek van het de Britten uit de EU zijn er niet of nauwelijks afspraken gemaakt over de financiële dienstverlening. Dat hindert vooral Londen. Meerdere banken zijn al helemaal of deels verhuisd naar het vasteland.

Brussel en Londen zijn nu een raamwerk overeengekomen voor regelgeving en toezicht op de financiële wereld, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Ook zijn ze het eens over een gezamenlijk gremium waarin ze zullen overleggen over regels en informatie zullen uitwisselen.