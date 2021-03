Wall Street wint op beloftes president Biden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de laatste sessie van de week begonnen. Beleggers reageerden op beloftes die president Joe Biden donderdag deed. Biden verhoogde onder meer het beoogde doel van de vaccinatiecampagne tegen corona. Daarnaast stelde de Federal Reserve banken vrij van dividendbeperkingen vanwege de coronacrisis.

Al met al lijken beleggers weer meer risico's te durven nemen nu het economische herstel lonkt. Dat resulteerde de afgelopen dagen in een hoop schommelingen op de beurzen. Dat kwam ook door de geschillen over de leveringen van vaccins, de blokkade van het Suezkanaal door een groot containerschip en de verslechterde verhouding tussen China en het Westen.

De aandacht gaat vrijdag onder andere uit naar de verhuurder van kantoorruimten WeWork. Dat bedrijf gaat via de achterdeur naar de beurs. WeWork fuseert met BowX Acquisition tot een zogeheten spac (special purpose acquisition company). Dat is een lege beurshuls die als doel heeft om in een bedrijf te investeren. BowX won 5 procent.

Tesla

Verder steeg het aandeel GameStop 2,1 procent. Daarmee toonde de gamewinkelketen iets van herstel na de koersval deze week. Het bedrijf kwam eerder met teleurstellende resultaten en zei te overwegen meer aandelen uit te geven, om te profiteren van de hard opgelopen koers.

Autofabrikant Tesla heeft meerdere keren de rechten van zijn werknemers geschonden, aldus de National Labor Relations Board, die er in de Verenigde Staten op toeziet dat werknemers kunnen opkomen voor hun arbeidersrechten.Tesla ging in de fout door een werknemer te ontslaan die zich ook actief inzette voor een vakbond. Daarnaast zou een opmerking van topman Elon Musk op Twitter over de gevolgen van werknemers als ze zich bij een vakbond aansluiten neerkomen op een dreigement. Het aandeel Tesla ging desondanks 0,1 procent omhoog.

Microsoft

Branchegenoot Ford maakte bekend de productie van de iconische F-150 pick-uptruck te moeten stilleggen vanwege chiptekorten. Ford staat daarin niet alleen. De problemen met chips raken de autosector wereldwijd, met productieproblemen tot gevolg. Het aandeel Ford verloor 0,1 procent.

Techbedrijf Microsoft steeg 0,5 procent. Het bedrijf zou in verregaande onderhandelingen zijn over de overname van messaging platform Discord. Met die deal zou minstens 10 miljard dollar zijn gemoeid.

Olieprijzen

De Dow-Jonesindex won in de vroege handel 0,4 procent tot 32.752 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3923 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.009 punten.

De euro was 1,1782 dollar waard, tegenover 1,1764 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent duurder op 60,65 dollar. Brentolie klom 3,3 procent in prijs tot 63,99 dollar per vat.