TUI sleept D-Reizen voor rechter om vakantiemiljoenen

RIJSWIJK (ANP) - Touroperator TUI wil geld terug van reisbureauketen D-reizen en stapt daarvoor naar de rechter. Dat bevestigt TUI na berichtgeving in De Telegraaf. Behalve een rechtszaak zet TUI D-Reizen ook onder druk door de overeenkomst op te schorten. Daardoor kan D-Reizen geen reizen van de touroperator meer verkopen.

Volgens TUI zijn er al langere tijd signalen dat er "problemen zijn met de teruggave van reissommen aan reizigers van wie de vakantie is geannuleerd". Al vorig jaar is de touroperator daarover met D-Reizen in gesprek gegaan en TUI claimt onlangs weer aangedrongen te hebben op een structurele oplossing, maar daar is D-reizen volgens het bedrijf niet op ingegaan.

D-Reizen heeft aanbetalingen van klanten voor reizen die door touroperators werden geannuleerd wegens de coronacrisis, niet terugbetaald maar daar vouchers voor gegeven. Dat mocht het bedrijf niet doen, bepaalde de rechter onlangs in een kort geding van D-reizen tegen de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat. Daarin hoopte D-reizen af te dwingen dat de door de reisbureaus afgegeven vouchers ook gedekt worden door het aanstaande voucherfonds.