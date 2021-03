Moederbedrijf Blokker vreest problemen door blokkade Suezkanaal

AMSTERDAM (ANP) - Mirage Retail Group, het moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC, vreest dat de opstopping van containerschepen in het Suezkanaal gevolgen kan krijgen voor de bevoorrading als die blokkade lange tijd gaat duren. "Daar gaan we zeker last van krijgen", zegt topman Michiel Witteveen van Mirage.

Vooralsnog zijn er geen tekorten omdat het bedrijf vanwege de coronacrisis met grote voorraden zit, aldus Witteveen. Maar door de opstopping in het Suezkanaal door het vastgelopen containerschip de Ever Given is er een grote vloot stil komen te liggen bij de belangrijke Egyptische waterweg, waaronder schepen geladen met spullen die voor de winkels van Blokker, Intertoys en BCC zijn bedoeld.

Volgens Witteveen wordt nu uitgezocht om welke producten het precies gaat die vastzitten in het Suezkanaal. Het winkelbedrijf bekijkt nu of bepaalde artikelen ingevlogen moeten worden om zo de klant te kunnen blijven bedienen.

Ook als de blokkade van het Suezkanaal voorbij is denkt Witteveen dat er nog hinder zal zijn omdat de havens dan vollopen met schepen, wat weer voor opstoppingen bij het lossen van containers kan gaan zorgen.