Lange blokkade Suezkanaal kan bevoorrading winkelketens raken

AMSTERDAM (ANP) - Grote winkelketens als Blokker, Action en HEMA kunnen problemen gaan krijgen bij de bevoorrading als de blokkade van het Suezkanaal veel langer gaat duren, met mogelijk lege schappen tot gevolg. Momenteel hebben de winkelbedrijven nog geen hinder bij de bevoorrading door de opstopping in de belangrijke vaarroute voor containerschepen tussen Europa en Azië.

"Daar gaan we zeker last van krijgen", zegt topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC. Vooralsnog zijn er volgens hem geen tekorten omdat het bedrijf vanwege de coronacrisis met grote voorraden zit. Door de opstopping door het vastgelopen containerschip de Ever Given is er een grote vloot stil komen te liggen bij de belangrijke Egyptische waterweg, waaronder schepen geladen met spullen die voor de winkels van Blokker, Intertoys en BCC zijn bedoeld.

Volgens Witteveen wordt nu uitgezocht om welke producten het precies gaat die vastzitten. Het winkelbedrijf bekijkt nu of bepaalde artikelen ingevlogen moeten worden om zo de klant te kunnen blijven bedienen. Ook als de blokkade van het Suezkanaal voorbij is denkt Witteveen dat er nog hinder zal zijn omdat de havens dan vollopen met schepen, wat weer voor opstoppingen bij het lossen van containers kan gaan zorgen.

Geen acuut probleem

Een woordvoerder van Action laat weten dat alle artikelen voor de komende weken op voorraad in de distributiecentra zijn. De gevolgen op de langere termijn zijn afhankelijk van de duur van de verstopping. "Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen, maar het zal alle bedrijven die gebruikmaken van vervoer via zeevracht raken." In het algemeen geldt dat ongeveer de helft van de producten die Action verkoopt uit Azië komt.

Winkelbedrijf HEMA zegt dat er nog genoeg reserves zijn om de schappen te vullen. De warenhuisketen haalt veel van zijn spullen uit Azië en is dus erg afhankelijk van bevoorrading via het Suezkanaal. "Het is geen goed nieuws voor de handel", zegt een woordvoerster dan ook over de opstopping.

Directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) stelt dat het een "geluk bij een ongeluk" is dat door de lockdowns tegen de coronacrisis de voorraden van winkels goedgevuld zijn. "Het is nog geen acuut probleem en we kunnen nog wel even vooruit." Als de blokkade van het Suezkanaal heel lang gaat duren "hebben we wel een echt probleem", aldus Peters. Dan moeten schepen namelijk om Afrika heen varen via Kaap de Goede Hoop, wat veel langer duurt en ook extra kosten oplevert.