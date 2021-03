Boskalis en Eurocommercial Properties stijgen op groen Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Boskalis werd vrijdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de maritiem dienstverlener, die via dochteronderneming Smit Salvage betrokken is bij de berging van het schip dat het Suezkanaal blokkeert, de klus zal klaren. Daarnaast vielen de resultaten van vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties in goede aarde.

Boskalis won 3,6 procent bij de middelgrote bedrijven. Alle ogen zijn gericht op de pogingen van het bedrijf om het Suezkanaal weer vrij te krijgen. Het kanaal is de belangrijkste vaarroute voor schepen tussen Azië en Europa en is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. De handelsroute is sinds dinsdag afgesloten door het vastlopen van de 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given. Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren om de blokkade van de belangrijke waterweg te verhelpen.

Eurocommercial Properties, met veel winkelvastgoed, zag zich in de afgelopen verslagperiode genoodzaakt huurders wat ademruimte te geven als gevolg van de coronacrisis en moest ook hogere provisies nemen voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De resultaten stonden daardoor in de afgelopen achttien maanden onder druk. Het bedrijf keert echter wel dividend uit en werd door beleggers beloond met een koerswinst van ruim 5 procent.

AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 691,82 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 1014,76 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen won 0,7 procent na een stijging van de Britse winkelverkopen in februari.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Staalmaker ArcelorMittal, verlichtingsbedrijf Signify en betaalbedrijf Adyen gingen aan kop met winsten van ruim 2 procent. Verzekeraar Aegon, techinvesteerder Prosus en olie- en gasproducent Shell volgden met plussen van rond 1,7 procent. Ook bij de middelgrote bedrijven waren geen dalers te bekennen.

Beter Bed

Beter Bed klom 3,6 procent na een handelsupdate. De beddenverkoper wist het omzetverlies door de verplichte winkelsluitingen in het eerste kwartaal deels te compenseren met sterke onlineverkopen. Dankzij het winkelen op afspraak zijn de orders in de winkels volgens het bedrijf inmiddels weer op het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was 1,1779 dollar waard, tegenover 1,1764 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 59,91 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 63,17 dollar per vat.