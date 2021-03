Laatste ijsbreker vertrokken uit Rotterdamse haven

We blinken uit om strategisch materieel weg te doen. Wat kost het aanhouden van zo'n sleper en wat kost het als we 3 dagen niet gebruik kunnen maken van havens/kanalen.



Zelfde denkwijze is aangehouden bij het aanhouden van strategische zorghulpmiddelen. Kan iemand weer strakke/natte plasser krijgen dat hij/zij €50mio aan "overbodige" voorraad heeft kunnen wegstrepen in zijn/haar excelsheet.