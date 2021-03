Meer merken betrokken in Chinese katoenrel

Toch een hoop pro-China reacties altijd, "goed dat China van zich afbijt!", "Het westen is ook geen lievertje hoor!". Ik heb die periode ook een tijd doorgemaakt. Het is evenwel niet de juiste reactie. De hypocrisie speelt zich absoluut van beide kanten af. Dat H&M, Nike nu het deksel op de neus krijgen voor jarenlang laf beleid, heulen met de Chinezen, dat is niet meer dan terecht. Wat dat betreft kan ik de reacties in China begrijpen. Feit blijft echter wel dat de Chinezen geen idee hebben van wat er in Xinjiang gebeurt, of typisch op z'n Chinees de kop daarover in het zand steken. Je hoeft je als Chinees nog niet eens uit te spreken, als jij uberhaupt ook maar vragen durft te stellen over wat er daar gebeurt, dan loop je grote kans op schade aan je persoonlijke leven en carriere. Zo werkt het daar. Ik herken ook o zo goed de belachelijke publieke verontwaardiging die nu weer in China is uitgebroken onder celebrities. Die roepen om het hardst dat ze alle contacten met Westerse bedrijven verbreken. Waarom? Omdat ze weten dat die de juiste stap is voor hun carriere, "the Communist Party is pleased". Chinezen zijn egoistisch genoeg om uberhaupt geen moer te geven om wat er zich daar afspeelt, alles voor het eigenbelang, binnen de kaders van het communistische systeem. Het is terecht dat het Westen breekt met dit land. Het is ook het goed recht van China om te breken met Westerse bedrijven. Je moet dat niet als verlies zien. Westerse bedrijven zijn nu al 3 decennia lang voorgelogen over eerlijke markttoegang, die er nooit zal komen. Trouwens, je moet je niet vergissen wie de sterkste kaarten in handen heeft. Leven in een land zonder vrijheid is leuk als je kunt patsen met allerlei Westers spul dat anderen niet kunnen betalen omdat ze geen connecties met de communisten hebben. Op het moment dat de kinderen van rijke communisten geen Burberry shawltjes en Prada handtasjes meer kunnen kopen dan is het heel snel afgelopen met de pret.