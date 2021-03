Meer merken betrokken in Chinese katoenrel

PEKING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Steeds meer buitenlandse kledingmerken raken verwikkeld in de controverse over katoen afkomstig uit de Chinese regio Xinjiang, waar veel Oeigoeren in 'heropvoedingskampen' leven. Dat verschillende bedrijven hun zorgen uiten over dwangarbeid in de belangrijke katoenregio, heeft bij Chinezen kwaad bloed gezet.

Op Chinese sociale media riepen mensen elkaar op om producten van bedrijven als H&M, Nike en Adidas niet meer te kopen. Daar kwamen nu de Japanse merken Uniqlo en Muji bij. Ook het Britse luxemerk Burberry, bekend van het ruitjesmotief, raakte een merkambassadeur kwijt. Verder is de iconische kleding van Burberry uit het populaire videospel 'Honor of Kings' geschrapt.

De populaire Chinese acteur Wang Yibo zegde zijn sponsorcontract met Nike eerder al op. Zijn collega Zhou Dongyu volgde dat voorbeeld en scheurde haar contract met Burberry door, omdat het modemerk zich niet duidelijk uitliet over katoen uit Xinjiang. Actrice Ni Ni en boyband ster Wang Yuan, kondigden aan de banden met het merk Uniqlo te verbreken.

Alibaba

De naam van H&M is ondertussen ook niet meer terug te vinden op een belangrijk e-commerceplatform van het Chinese webwinkelconcern Alibaba en ook niet meer op kaarten van Apple en Baidu. De winkels zijn via Google Maps nog wel te vinden. H&M China kwam vanwege de ophef al met een korte verklaring. Daarin benadrukt het bedrijf dat het geen politieke stelling inneemt.

De ophef begon nadat Chinese jongerenorganisaties met boze verklaringen kwamen richting de westerse bedrijven die "valse geruchten" zouden verspreiden, maar ondertussen wel geld verdienen in China. Dat de kwestie nu oplaait is opmerkelijk omdat de westerse bedrijven niet recent lieten weten de banden met katoenproducenten uit Xinjiang te willen verbreken.

Internationale ontwikkelingen

De berichten waar de Chinezen op reageren stonden al langer op de websites van de bedrijven. De acties lijken daarom eerder een reactie op recente internationale ontwikkelingen. Onlangs legden de Europese Unie en de Verenigde Staten China nog sancties op vanwege mensenrechtenschendingen.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. De regering in Peking ontkent dat te doen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed.