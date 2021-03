Damrak koerst af op herstel na opleving Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag wat te herstellen na de recente koersdruk. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door positieve signalen over het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Ook verklaarde centralebankpresident Jerome Powell dat de overheidssteun heeft bijgedragen aan een sneller dan verwacht herstel van de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen vrijdag stevig vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 1,6 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van eveneens 1,6 procent.

Beleggers houden de situatie in het Suezkanaal in de gaten, waar een groot containerschip sinds dinsdag voor een blokkade zorgt. Het kanaal is een belangrijke route voor olie, aardgas en andere handelsgoederen. Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het gaat duren om het schip los te krijgen. Sommige schepen kiezen al voor een tocht rond Afrika om het kanaal te vermijden. Ook grote containervervoerders als A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd overwegen hun schepen om te leiden via Kaap de Goede Hoop. Dat levert een vertraging van ongeveer een week op.

Beter Bed

Op het Damrak kwam Beter Bed met een handelsupdate. De beddenverkoper wist het omzetverlies door de verplichte winkelsluitingen in het eerste kwartaal deels te compenseren met sterke onlineverkopen. Tijdens de coronacrisis heeft beter Bed veel geïnvesteerd in de webwinkel en dat blijft het bedrijf volgens topman John Kruijssen doen. Dankzij het winkelen op afspraak zijn de orders in de winkels volgens het bedrijf inmiddels weer op het niveau van voor de coronacrisis. Beter Bed verhoogt ook de voorraden om te voorkomen dat de levertijden te lang worden.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 685,33 punten. De MidKap zakte 0,8 procent en Londen verloor 0,6 procent. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent hoger op 32.619,48 punten. De S&P 500 klom 0,5 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent.

De euro was 1,1781 dollar waard, tegenover 1,1764 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 59,63 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 62,94 dollar per vat.